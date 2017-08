Kerala, Indien (ots/PRNewswire) -



Der Kurkumaextrakt BCM-95® erhielt einen "No Questions Letter" (Schreiben ohne Fragen) von der FDA



Arjuna Naturals Extracts Ltd.s BCM-95®, ein hochpotentes Kurkumaextrakt, erhielt ein "No Questions"-Antwortschreiben von der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA (US Food and Drug Administration). Mit diesem Schreiben bestätigt die US-Behörde die absolute Sicherheit von BCM-95, was den Inhaltsstoff als ein rein natürliches, reines und vertrauenswürdiges Produkt des leistungsfähigen Antioxidants Kurkumin einstuft.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/541975/Arjuna_Natural_BCM_ 95_Curcumin.jpg )



BCM-95 ist eine proprietäre Kombination von Curcuminoiden und ätherischen Ölen aus Kurkuma und stellt eine hohe Bioverfügbarkeit von Kurkumin sicher. Es handelt sich um eine vollnatürliche Formulierung aus einfachen Bestandteilen und hält 13 internationale Patente. Sie wurde umfangreich in 33 klinischen Studien an Universitäten in den USA, Japan, Australien und Indien erforscht, die ihre Wirksamkeit bei verschiedenen Gesundheitsindikationen stützt.



Laut Innova Market Insights ist die Anzahl neuer Produkteinführungen mit dem Inhaltsstoff Kurkuma in Europa 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 45 % gestiegen und in den USA um 17 % (2016 verglichen mit 2015).



2016 erhielt BCM-95 von einem Expertengremium von Wissenschaftlern den selbst bestätigten GRAS-Status (Generally Recognized as Safe) zur Verwendung in medizinischen Lebensmitteln zweimal täglich bei einer Dosierung von 500 mg. BCM-95 besteht aus reinen Curcuminoiden und ätherischen Kurkumaölen mit einem spezifischen Gehalt an Turmeronen. Das Zusammenspiel seiner Komponenten wurde in einer Studie bestätigt, die im April 2017 in der Zeitschrift Scientific Reports von Shusuke Toden, PhD, et al., von der Baylor University, Dallas, Texas veröffentlicht wurde.



"Die jüngste positive Antwort der FDA belegt unser kontinuierliches Engagement, die maximale Sicherheit und Qualität der Produkte sicherzustellen", so Benny Antony, PhD, Joint Managing Director bei Arjuna. "BCM-95 ist eines von wenigen Zusatzstoffen in der Neutrazeutika-Industrie, die von der FDA ein "No Questions"-Antwortschreiben erhalten haben, nachdem sie Sicherheits- und Qualitätsbeurteilungen durchlaufen haben."



"Er erhöht definitiv die Anforderungen am Markt, und unsere Kunden können ihre Kurkumin-Zusatzstoffe nutzen, um einen höheren Marktanteil zu gewinnen", so P.J. Kunjachan, Chairman and Managing Director bei Arjuna. "Die Verbraucher verdienen ein reines und sicheres Kurkumin, das vollständig von der Kurkumawurzel gewonnen wird, und sollten keine Kompromisse mit weniger effektiven Alternativen eingehen."



"Wir haben vor Kurzem eine neue, moderne Anlage in Coimbatore, Indien, eröffnet, um das Kurkumin-Extrakt BCM-95 zu produzieren", fügt Benny Antony hinzu. "Dies wird die Kurkumin-Kapazität verdreifachen und uns dabei helfen, die wachsende Nachfrage nach sicherem, natürlichem Kurkumin zu erfüllen."



Arjuna Natural Extracts Ltd. ist ein führender Hersteller von botanischen Extrakten und Patentinhaber/Erfinder von BCM-95. BCM-95 ist eine eingetragene Marke von Dolcas Biotech LLC., USA. Arjuna obliegt die vollständige Kontrolle der Lieferkette von BCM-95, vom Anbau bis zum fertigen Ergänzungsmittel, sodass ein reines, sauberes und sicheres Produkt bereitgestellt werden kann.



OTS: Arjuna Natural Extracts Limited newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113781 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113781.rss2



Pressekontakt: Pressekontakt NutriPR Liat Simha Tel.: +972-9-9742893 E-Mail: liat@nutripr.com Website: http://www.nutripr.com Twitter: @LiatSimha