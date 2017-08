Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Köln (pta017/07.08.2017/11:40) - Entwicklung, Design und Implementierung eines individuellen Robo-Advisors für FiNet Asset Management AG, der Investmenttochter eines der führenden Versicherungsmaklerpools in Deutschland.



Die Zahl technikaffiner Personen, die nach einfachen, bequemen und sicheren Online-Lösungen für ihre Finanzen suchen, steigt stetig. Der Finanzmakler der Zukunft muss sich diesen Herausforderungen stellen, um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben. Vor allem im Bereich Anlagegeschäft sind digitale Services im State of the Art gefragt.



Diesen Trend hat FiNet erkannt und möchte künftig seinen angeschlossenen Partnern mit dem niiio-Robo-Advisor ein digitales "Easy to use" Angebot für deren Endkundengeschäft bieten. "Die Vorteile des niiio Robos für unsere Makler liegen auf der Hand", so Stefan Michler, Vorstand FiNet Asset Management AG (FAM). "Zum einen können sie so ihren Bestandskunden einen Mehrwert bieten und sie ganz einfach an digitale Prozesse heranführen. Zum anderen auch Neukunden ansprechen, und zwar nicht nur die, die hohe Summen investieren möchten. Dank des einfachen Handlings und des durchgängigen digitalen Prozesses ist der Aufwand für den Makler deutlich geringer und plötzlich werden auch geringe Depotgrößen rentabel."



Dabei stellt sich nicht die Frage, ob künftig die Maschine den Menschen ersetzt. FAM plant mit dem neuen Angebot ein hybrides Modell ins Leben zu rufen, die Verbindung von qualifizierter und persönlicher Beratung mit den neusten digitalen Trends. Johann Horch, CEO der niiio AG: "Wir sind in der Lage, die grafische Oberfläche unserer Software so anzupassen, dass wir online-affine Menschen ihren individuellen Vorlieben gemäß bedienen können und gleichzeitig geht das wertschöpfende Geschäft weiterhin dahin, wo es hingehört: Zum spezialisierten Finanzberater." FiNet Asset Management beabsichtigt, den Robo-Advisor seinen angeschlossenen Maklern kostenfrei zur Einbindung auf ihrer jeweiligen Homepage zur Verfügung zu stellen, so dass diese die Software dann auch unmittelbar den eigenen Endkunden zur Verfügung stellen können. "Wir wollen unseren Maklern im Wettlauf um die beste technische Unterstützung für einen ganzheitlichen Beratungsprozess einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Mit der Unterstützung der erfahrenen Entwickler von niiio gehen wir von einem reibungslosen Projektverlauf aus", so Stefan Michler.



