Zürich - Die Wachstumskraft lässt aus globaler Sicht etwas nach, so die Experten von Swisscanto Invest.Trotzdem würden die konjunkturellen Frühindikatoren positiv überraschen und immer noch eine hohe wirtschaftliche Aktivität zeigen. In Europa laufe die Konjunktur weiterhin rund. Der Gegenwind werde jedoch durch den wieder erstarkten Euro zunehmen. In den USA spreche die zurückhaltende Investitionstätigkeit gegen eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums. China habe mit einem soliden BIP-Wachstum positiv überrascht. Im zweiten Halbjahr sei von einer leichten Abschwächung der Wachstumsdynamik auszugehen. Die Inflationsraten lägen weiterhin unter den Zielwerten der Zentralbanken. Obwohl der Druck zu einer zügigen geldpolitischen Wende noch gering sei, würden die Zentralbanken die Märkte mit ihrer Kommunikation auf Anpassungen der Geldpolitik vorbereiten.

