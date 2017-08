Frankfurt - Europäische Staatsanleihen präsentierten sich in der abgelaufenen Handelswoche von der freundlichen Seite und verbuchten durchweg Gewinne, so die Experten von Union Investment.Viele Investoren hätten sich angesichts des immer weiter steigenden Kurses der europäischen Gemeinschaftswährung leicht verunsichert gezeigt und verstärkt Anleihen nachgefragt. Ein Euro habe zwischenzeitlich 1,19 US-Dollar gekostet. Ein Niveau, das nicht spurlos an der Exportindustrie vorbeigehen dürfte und deshalb zunehmend zu einer Hypothek für den Aktienmarkt werde.

