"Wenn man einen Vampir spielt", so Schauspieler Bill Nighy (67), "muss man das Fauchen perfektionieren." Man dürfe außerdem erst anfangen zu lachen, wenn der Regisseur "Cut" gerufen hat, sagt Nighy, der unter anderem mit der Vampirreihe "Underworld" weltbekannt wurde, im Gespräch mit dem Magazin NEON (Ausgabe 09/2017, ab heute im Handel).



Der 67-jährige Brite, der ab dem 31. August im Kinofilm "The Limehouse Golem" zu sehen sein wird, äußert sich zudem altersweise über die Jüngeren: "Eltern sollten auf ihre Kinder hören. Ich habe von meiner Tochter mehr gelernt als sie von mir", so Bill Nighy gegenüber NEON.



Diese Meldung ist mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



