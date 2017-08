Hamburg (ots) -



Gäste: Ralf Stegner, Christian Lindner, Dr. Michael Fuchs, Julia Klöckner und Wolfgang Kubicki - Diskussionsleitung: Sabine Christiansen - Zwei Nordeuropa-Reisen der EUROPA 2



Kurz vor der Bundestagswahl Ende September erwartet die Gäste der EUROPA 2 auf zwei Nordeuropa-Reisen ein spannender politischer "Hard-Talk": Die bekannte TV Journalistin und Moderatorin diverser Kanzlerduelle, Sabine Christiansen, spricht mit Spitzenpolitikern über die bevorstehenden Wahlen. Die EUROPA 2 reist währenddessen nach Schottland und Norwegen sowie quer durch die Ostsee.



Los geht es mit den spannenden Interviews, wenn sich die EUROPA 2 Mitte August auf eine 12-tägige Kreuzfahrt nach Schottland und Norwegen begibt. Auf die Gäste warten an Land die schottischen Highlands, historische Schlösser sowie beeindruckende Gletscher, Wasserfälle und Fjorde. Die Diskussionspartner der TV-Journalistin Sabine Christiansen sind auf dieser Reise Ralf Stegner, stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD und Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP, Dr. Michael Fuchs, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Es wird darüber debattiert, ob die SPD mit Martin Schulz oder aber die CDU mit Angela Merkel das Rennen machen werden und wie die Politiklandschaft Deutschlands nach der Wahl aussehen wird.



Auch auf der nachfolgenden Reise quer durch die Ostsee stehen Diskussionen über die Bundestagswahl und aktuelle politische Themen an. Hierzu spricht Sabine Christiansen mit Julia Klöckner, Vorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz und CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag sowie mit Wolfgang Kubicki, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Landtag von Schleswig-Holstein und stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP.



Für das Diskussionsformat talk2christiansen lädt Sabine Christiansen auf ausgewählten Reisen Experten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft ein und spricht über facettenreiche Themen des aktuellen Zeitgeschehens.



EUROPA 2 Reise vom 12.08.2017 bis 24.08.2017 (12 Tage) von Hamburg über Rosyth (Edinburgh)/Schottland, Invergordon/ Schottland, Kirkwall/Orkneyinseln, Lerwick/Shetlandinseln, Vik/Sognefjord/ Norwegen, Flam/Aurlandsfjord/Norwegen, Olden/Faleidfjord/Norwegen und Stavanger/Norwegen nach Hamburg



EUROPA 2 Reise vom 24.08.2017 bis 06.09.2017 (13 Tage) von Hamburg durch den Nord-Ostsee-Kanal, Kopenhagen/Dänemark, Stockholm/Schweden, Tallinn/Estland, Helsinki/Finnland, St. Petersburg/Russland, Klaipeda/Litauen und Gudhjem/Bornholm/ Dänemark nach Kiel



