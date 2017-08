Krefeld (ots) - Afterbuy und Fatchip - Berliner Agentur für Programmierung im E-Commerce - kooperieren. Ziel ist es, den Vertrieb sowie die Entwicklung von Connectoren und Plugins für die All-in-One-Lösung zur Prozessautomatisierung von Onlineverkäufen zu unterstützen. Die Partnerschaft unterstreicht auch das Prinzip des neuen Afterbuy EcoSystem - eine Plattform für Kunden, Agenturen und Drittanbieter zum Austausch von Erweiterungen und Vorlagen rund um den effizienten Online-Handel.



Das Afterbuy EcoSystem beinhaltet einen eigenen Marktplatz - den "Plugin-Store" - sowie die Bereiche "Partnerprogramm" und "Community-Forum". Der Plugin-Store fungiert als zentrale Stelle zur Bereitstellung und zum Erwerb von Zusatzlösungen wie Designs, Templates oder Weiterentwicklungen rund um Afterbuy und den Online-Handel. Afterbuy-Partner und -Händler werden hier zusammengebracht. Entsprechende Zertifizierungen tragen zur Qualitätssicherung bei.



So wurden jüngst die ersten Agenturen zertifiziert. "Im Zuge der Zertifizierungsschulung hat sich für uns erneut bestätigt, welch hohen Funktionsumfang und Mehrwert die Afterbuy-Lösung für den E-Commerce-Markt bietet. Für Händler, die effizient Multi-Channel-Verkauf betreiben möchten, ist Afterbuy prädestiniert. Die Lösung ermöglicht eine zentral gesteuerte Verkaufsabwicklung und ist direkt an alle führenden Marktplätze angebunden", erklärt Dipl.-Ing. Hendrik Bahr, Geschäftsführer der Fatchip GmbH. "Wir werden beispielsweise Plugins und Connectoren für spezielle Afterbuy-Projekte entwickeln und tragen so gemeinsam zum prozessoptimierten Online-Handel bei", ergänzt Hendrik Bahr, auf dessen Expertise unter anderem auch Big Player wie Gravis und Neckermann vertrauen.



Die nächsten Zertifizierungsschulungen für Afterbuy-Partner finden statt am: - Donnerstag, 24.08.2017 - Donnerstag, 14.09.2017 - Dienstag, 06.10.2017



Das Afterbuy EcoSystem ist unter www.afterbuy-ecosystem.de und der Plugin-Store unter https://plugin-store.afterbuy.de/ verfügbar.



OTS: Afterbuy newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56960 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56960.rss2



Pressekontakt: PR-Agentur: punctum pr-agentur GmbH Neuer Zollhof 3 40221 Düsseldorf



Ansprechpartner: Ulrike Peter -Geschäftsführerin- Tel.: +49 (0)211-9717977-0 E-Mail: pr@punctum-pr.de www.punctum-pr.de