Bislang wird die Forderung von 13 Organisationen unterstützt. Sie haben vier Appelle veröffentlicht, um das Thema stärker in die Wahrnehmung von Politik und Medien zu bringen.In einem Offenen Brief fordern bislang 13 Organisationen und Verbände, dass "Klimaschutz durch schnellstmögliche Umsetzung der Energiewende" zum obersten Wahlkampfthema erhoben werden muss. Bislang scheine der von Menschen gemachte Klimawandel in Politik und Medien keine Rolle zu spielen, heißt es mit Blick auf die im September anstehenden Bundestagswahlen. Dabei rangiere die Sorge um die Erderwärmung an der Spitze der Sorgen ...

