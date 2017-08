E7 hat nach eigener Darstellung eine Technologie entwickelt, die Batterien deutlich leistungsfähiger macht - jetzt sammelt das Unternehmen über mehrere Anleihetranchen Fremdkapital ein. So habe E7 hat eine Technologie entworfen, die Batterien leistungsfähiger macht. Damit eröffne sie neue Möglichkeiten unter anderem in der E-Mobilität, so das Unternehmen. Die Technologien von E7 Systems ermöglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...