Mit Blick auf den Brexit verlieren die Briten laut einer Umfrage zusehends das Vertrauen in eine erfolgreiche Verhandlungsstrategie von Premierministerin Theresa May. 61 Prozent von 2000 Befragten sind einer am Montag veröffentlichten Studie des Instituts ORB zufolge nicht mit Mays Vorgehen beim angestrebten Austritt aus der EU einverstanden.

