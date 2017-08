Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe mehrere Aktienanleihen auf Erste Group-Aktie (ISIN AT0000652011/ WKN 909943) vor.Wer vor einem Jahr in die Aktie des in Zentral- und Osteuropa tätigen österreichischen Finanzdienstleisters Erste Group (ISIN AT0000652011/ WKN 909943) investiert habe, habe innerhalb dieses Zeitraumes einen beachtlichen Kursgewinn in Höhe von etwa 57 Prozent erwirtschaften können. Bewahrheite sich die Analyse der Citigroup-Experten, die die Erste Group-Aktie wegen der langfristig positiven Wachstumsaussichten mit einem Kursziel von 40 Euro zum Kauf empfehlen würden, dann könnte es mit dem Aktienkurs auch in Zukunft weiter nach oben gehen.

