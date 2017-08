Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert zur Mittagszeit am Montag etwas unterhalb des Freitagsschlusses. Am Morgen hat noch die Freude über gut ausgefallene US-Jobdaten vom Freitag nachgehallt: Der SMI war mit leicht festeren Kursen in den Handel gestartet und hatte das erst am Freitag markierte Jahreshoch erneut übertroffen (9'198,45). Der Aktienmarkt profitiert auch von der Frankenschwäche: Der EUR/CHF-Kurs stieg im Laufe der Woche über die Marke von 1,15 - erstmals seit Aufhebung des Mindestkurses im Januar 2015. Aktuell steht er bei 1,1485 CHF.

Angesichts der hohen Bewertungen an den Aktienmärkten - auch an der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial sein Rekordrally nach dem Arbeitsmarktbericht der Regierung fortgesetzt - gibt es mittlerweile auch etwas pessimistischere Stimmen: "In den kommenden Tagen und Wochen muss die Frage entschieden werden, ob es sich bei den US-Daten nur um eine Eintagsfliege handelte oder ob die Sorgen über einen wirtschaftlichen Abschwung tatsächlich verfliegen", lautet ein Kommentar am Montag.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt gegen 12.00 Uhr 0,34% auf 9'145,90 Punkte ab. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,27% auf 1'463,24 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) ...

