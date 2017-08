Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert zur Mittagszeit am Montag etwas unterhalb des Freitagsschlusses. Am Morgen hat noch die Freude über gut ausgefallene US-Jobdaten vom Freitag nachgehallt: Der SMI war mit leicht festeren Kursen in den Handel gestartet und hatte das erst am Freitag markierte Jahreshoch erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...