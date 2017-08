Geht es nach dem Wirtschaftsministerium, soll es bald verbindliche Ziele für Elektro-Autos geben. Nur so könne Deutschland Automobilland Nummer 1 bleiben. Die Industrie und das Verkehrsministerium stellen sich aber quer.

Die Debatte über zu hohe Abgaswerte von traditionellen Verbrennungsmotoren gibt Überlegungen in Deutschland und der EU zu verbindlichen Zielen für E-Autos einen Schub. "Wir wollen, dass Deutschland auch in Zukunft das Automobilland Nummer 1 ist", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Themen wie Digitalisierung und neue Technologien bei Antrieben entschieden darüber, wer künftig an der Spitze stehen werde. "Deshalb sollten wir auch über ein verbindliches Ziel für den Hochlauf der Elektromobilität in Europa ...

