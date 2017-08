Die US-Börsen dürften zu Wochenbeginn an die positive Entwicklung vom Freitag anknüpfen. Am Markt wirkten die überraschend soliden Arbeitsmarktdaten nach, sagen Händler. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung an.

Die gute Beschäftigungslage habe Zweifel an einer neuerlichen Zinserhöhung der US-Notenbank in diesem Jahr verringert, heißt es von den Analysten von RBC Capital Markets. Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts noch im laufenden Jahr wird laut CME-Daten nunmehr mit 50 Prozent eingepreist, vor Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten waren es 43 Prozent.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage am Montag dünn. Es stehen weder wichtige Konjunkturdaten noch Geschäftszahlen bedeutender Unternehmen zur Veröffentlichung an. Daher dürften die Auftritte einiger US-Notenbankvertreter etwas Aufmerksamkeit auf sich ziehen. James Bullard, Präsident der St.-Louis-Fed, wird in Nashville bei der America's Cotton Marketing Cooperation sprechen. Und der Präsident der Fed-Filiale von Minneapolis, Neel Kashkari, wird beim Sioux Falls Rotary Club auftreten.

Unterdessen fühlen sich Marktteilnehmer von der S&P-500-Flaute der vergangen Handelstage an 2015 erinnert. Seit 12 Handelstagen bewegt sich der Index maximal um 0,3 Prozent von seinem Vortageswert weg, was einem neuen Rekordwert entspricht. Der Dow-Jones-Index hingegen hat zum achten Mal hintereinander einen neuen Höchststand markiert und ist damit nicht mehr weit weg vom Februarrekord, als ihm dieses Kunststück 12 Mal in Folge gelang. Der Schlusskurs des S&P-500 bewegt sich indes beharrlich in einer Spanne von 8 Punkten, was bei einem Indexniveau unter 2.500 Punkten nachgerade mikroskopisch ist. Diese erinnere an die Entwicklung vor zwei Jahren, als der Index sich ebenfalls kaum bewegte, bevor Ende August dann die Dämme gebrochen seien und dem S&P-500 innerhalb einer Woche einen Absturz um 11 Prozent beschert hätten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2017 06:38 ET (10:38 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.