Zur Mitte dieses Jahres trübte das Chartbild der Tesla-Aktie durch einen massiven Kursverfall augenscheinlich ein - doch wie erwartet drehte der Kursverlauf wieder und beglückt entscheidungsfreudige Anleger mit einem dynamischen Kurszuwachs.

Bis April dieses Jahres hielt sich das Wertpapier des Autobauers Tesla noch unterhalb der in 2014 gesetzten Hürde von 291,42 US-Dollar auf und tendierte grob seitwärts. Durch einen nachhaltigen Ausbruch über diesen Widerstand zu Beginn dieses Jahres konnte eine erster Kursanstieg auf ein Verlaufshoch von 386,99 US-Dollar vollzogen werden, nur wenig später brachen die Kursnotierungen jedoch wieder in sich zusammen und vollzogen einen regelkonformen Pullback zurück an die Unterstützungszone knapp oberhalb von 300,00 US-Dollar. In der Analyse vom 11. Juli 2017: "Tesla: Sind das schon wieder Kaufkurse?" wurde aber rechtzeitig auf einen bevorstehenden Boden, sowie anschließenden Turnaround hingewiesen, der auch in der gewünschten Art und Weise eingesetzt hat und in der abgelaufenen Woche sogar ...

