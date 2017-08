FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag etwas von den deutlichen Verlusten vom Freitag erholt. Im Vormittagshandel stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1814 US-Dollar, gegen Mittag lag der Kurs nur wenig tiefer. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1868 Dollar festgesetzt.

Am Freitag war der Euro nach robusten Arbeitsmarktdaten aus den USA in Richtung 1,17 Dollar gefallen. Zum Start der neuen Woche hielten sich die Impulse dagegen in engen Grenzen. Schwache Produktionsdaten aus der deutschen Industrie sorgten am Devisenmarkt nicht für sichtbare Bewegung. Analysten relativierten die schwachen Daten für Juni mit einer insgesamt guten Entwicklung im zweiten Quartal.

Im Nachmittagshandel werden aus den USA keine marktbewegenden Daten erwartet. Erst am späten Abend stehen Zahlen zu den Verbraucherkrediten im Juni auf dem Programm. Sie führen aber so gut wie nie zu größeren Kursbewegungen. Zuvor äußern sich zwei ranghohe Vertreter der US-Notenbank Fed./bgf/jsl/tos

