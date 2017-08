Die ungarische Regierung will "patriotische und militärische Erziehung" an Schulen lehren lassen. Außerdem sollen im ganzen Land rund 200 Schießstände errichtet werden, an denen dann auch Jugendliche ausgebildet werden.

Die ungarische Regierung plant die Einführung eines verpflichtenden Wehrkunde-Unterrichts in den Schulen. Die neue "patriotische und militärische Erziehung" werde aber nicht an die Stelle des gegenwärtigen Sport- und Turnunterrichts treten, erklärte der Vize-Staatssekretär für Unterricht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...