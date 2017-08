Lauda-Königshofen - Steinhoff-Aktie: Die Trendwende steckt noch in den Kinderschuhen - Chartanalyse Das Papier des international tätigen Einzelhandelskonzerns Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) mit dem Schwerpunkt auf Produktion und Verkauf einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen erleidet seit gut einem Jahr deutliche Wertverluste an der Börse und fiel vom Jahreshoch 2016 bei 6,16 Euro vor wenigen Tagen auf ein bisheriges Verlaufstief von 4,18 Euro zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...