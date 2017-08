Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.474,20 +0,08% +10,63% Euro-Stoxx-50 3.500,00 -0,21% +6,37% Stoxx-50 3.114,26 -0,26% +3,44% DAX 12.242,67 -0,45% +6,63% FTSE 7.522,36 +0,14% +5,31% CAC 5.201,18 -0,04% +6,97% Nikkei-225 20.055,89 +0,52% +4,93% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,97 -20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,11 49,58 -0,9% -0,47 -13,8% Brent/ICE 51,82 52,42 -1,1% -0,60 -11,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.256,38 1.258,83 -0,2% -2,45 +9,1% Silber (Spot) 16,14 16,27 -0,8% -0,12 +1,4% Platin (Spot) 962,10 965,45 -0,3% -3,35 +6,5% Kupfer-Future 2,89 2,89 +0,1% +0,00 +14,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften zu Wochenbeginn an die positive Entwicklung vom Freitag anknüpfen. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung an. Am Markt wirkten die überraschend soliden Arbeitsmarktdaten nach, sagen Händler.

Die gute Beschäftigungslage habe Zweifel an einer neuerlichen Zinserhöhung der US-Notenbank in diesem Jahr gemildert, heißt es von den Analysten von RBC Capital Markets. Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts noch im laufenden Jahr wird laut CME-Daten nunmehr mit 50 Prozent eingepreist, vor Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten waren es 43 Prozent.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage am Montag dünn. Es stehen weder wichtige Konjunkturdaten noch Geschäftszahlen bedeutender Unternehmen zur Veröffentlichung an. Daher dürften die Auftritte einiger US-Notenbankvertreter etwas Aufmerksamkeit auf sich ziehen. James Bullard, Präsident der St.-Louis-Fed, wird in Nashville bei der America's Cotton Marketing Cooperation sprechen. Und der Präsident der Fed-Filiale von Minneapolis, Neel Kashkari, wird beim Sioux Falls Rotary Club auftreten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1H

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen können die Eröffnungsgewinne nicht halten und drehen bis Montagmittag ins Minus. Im Handel wird zum einen auf den wieder anziehenden Euro verwiesen. Daneben ist von Gewinnmitnahmen die Rede. In dem eher negativen Umfeld fallen Rohstoffwerte mit einem Plus von 1 Prozent auf. Auslöser ist ein kräftiger Anstieg der Eisenerzpreise auf ein Viermonatshoch. Daraufhin geht es für BHP um 1,4 Prozent nach oben und für Rio Tinto um 1,3 Prozent. Eine Übernahme belastet Medical Care (FMC). FMC übernimmt in den USA das Medizintechnik- und -dienstleistungsunternehmen NxStage Medical für 1,7 Milliarden Euro. Der Kauf wird Händlern als "teuer" eingestuft, für FMC geht es um 1,9 Prozent nach unten. Positiv für SGL Carbon werten Händler die Absicht, das Joint Venture mit BMW komplett zu übernehmen. SGL ziehen um 6,2 Prozent an. Bei PostNL kommt der Ausblick für das Expressgeschäft nicht gut an, die Aktie verliert 5,5 Prozent. Carl Zeiss Meditec hat laut den Analysten von Berenberg solide Geschäftszahlen vorgelegt, im Handel ist von etwas unter den Konsenserwartungen ausgefallen Zahlen die Rede. Die Jahresziele hat das Unternehmen aber bekräftigt. Die Aktie verliert leicht um 0,6 Prozent. Xing gewinnen dagegen 3,1 Prozent nach dem Ausweis der Quartalszahlen. Hypoport hat seine jüngst bereits umrissenen Geschäftszahlen und Ziele bestätigt. Der Kurs zieht um 7 Prozent an. In der dritten Reihe verteuern sich Aumann nach dem Quartalsausweis um 4,5 Prozent. Im Handel wird auf den starken Auftragseingang im Bereich e-mobility verwiesen. Presseberichte über ein mögliches Aus der elektronischen Gesundheitskarte drücken Compugroup um 4,9 Prozent. Die Analysten der HSBC haben Deutz auf "Kaufen" hochgenommen, wie es aus dem Handel heißt. Der Kurs legt um 2,5 Prozent zu. Evotec steigen nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 7,8 Prozent auf 13,07 Euro.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:24 Fr, 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1798 +0,07% 1,1790 1,1759 +12,2% EUR/JPY 130,78 +0,21% 130,51 130,30 +6,4% EUR/CHF 1,1471 +0,09% 1,1460 1,1431 +7,1% EUR/GBP 0,9037 +0,09% 0,9029 1,1089 +6,0% USD/JPY 110,84 +0,13% 110,70 110,81 -5,2% GBP/USD 1,3055 -0,02% 1,3058 1,3040 +5,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Der überzeugende US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag verhalf den asiatischen Börsen zu einem positiven Wochenstart. Die Aufwertung des Dollar stützte die Märkte der Region zusätzlich. So führten in Tokio Exportwerte und dank gestiegener Renditen auch Finanzwerte die Gewinner an. In Japan lieferte auch die Berichtsperiode Kaufargumente. In Australien verliehen gute heimische Arbeitsmarktdaten etwas Rückenwind. Minenwerte profitierten von gestiegenen Rohstoffpreisen, auch hier stützten die höheren Renditen die Finanzwerte, weil höhere Zinsen das klassische Bankengeschäft lukrativer machen. In Hongkong zog das Schwergewicht Tencent um 3,0 Prozent auf ein Rekordhoch an. Der Telekommunikationskonzern profitierte unverändert vom 44-prozentigen Jahreswachstum der Erlöse in China mit mobilen Spieleanwendungen. Außerdem erhöhten die Analysten von Morgan Stanley das Kursziel. In Tokio gewannen Toyota Motor 2 Prozent. Der Automobilkonzern hatte am Freitag nach Börsenschluss Erstquartalszahlen vorgelegt. Beflügelt von guten Verkäufen in Japan hatte das Unternehmen den Umsatz deutlich gesteigert. Zudem will Toyota zusammen mit Mazda in den USA eine Produktionsstätte für 1,6 Milliarden US-Dollar errichten. Mazda verteuerten sich um 1,4 Prozent. Toshiba kletterten um 5,9 Prozent, nachdem eine Zeitung berichtet hatte, dass Wirtschaftsprüfer den Finanzbericht des kriselnden Elektronikkonzerns abschließen wollen. Damit kann der Konzern die Frist der Börse bis Donnerstag zur Offenlegung des Geschäftsberichts wohl einhalten. Überzeugende Absatzzahlen des Gemeinschaftsunternehmens mit BMW ließen Brilliance um weitere 2,2 Prozent auf ein neues Rekordhoch klettern.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen zeigen sich am Montag zunächst noch wenig verändert. Die Creditstrategen der Bank of America Merrill Lynch sehen eine unverändert hohe Nachfrage nach Anleihen aus dem Investment-Grade-Bereich. "Solange wir diese hohen Zuflüsse sehen, werden sich die Spreads weiter einengen", erwarten die Creditstrategen. Seit nunmehr 28 Wochen beobachten sie Mittelzuflüsse in Anleihefonds, die in Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität investierten. Investoren mieden aktuell Hochzinsanleihen, hier zögen sie bereits die sechste Woche in Folge ihre Gelder ab.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer-Mittel jetzt auch in EU zur Leberkrebsbehandlung zugelassen

Das Bayer-Darmkrebsmedikament Stivarga kann künftig auch in der EU in der Zweitlinienbehandlung von Leberkrebs eingesetzt werden. Die EU-Kommission erteilte dem Pharmakonzern die Zulassung für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit hepatozellulären Karzinom direkt im Anschluss an eine Behandlung mit dem Erstlinienmedikament Nexavar.

FMC übernimmt US-Heimdialyse-Spezialisten für 1,7 Mrd Euro

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) stärkt mit einem Milliardenzukauf in den USA sein Geschäft mit der Dialyse zu Hause. Der DAX-Konzern übernimmt das Medizintechnik- und -dienstleistungsunternehmen NxStage Medical für 1,7 Milliarden Euro bzw 2,0 Milliarden US-Dollar. NxStage entwickelt, produziert und vermarktet Dialysegeräte und weitere Produkte für den Einsatz in der Heimdialyse und der Intensivmedizin.

Niedersachsens CDU-Chef fordert Weil zum Rückzug aus VW-Aufsichtsrat auf

Niedersachsens CDU-Landesvorsitzender Bernd Althusmann hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zur Rückgabe seines VW-Aufsichtsratspostens aufgerufen. Dieser solle außerdem den Weg für schnelle Neuwahlen freimachen, sagte Althusmann im Sender NDR mit Blick auf den Streit um eine mögliche Einflussnahme des VW-Konzerns auf eine Regierungserklärung Weils. Dieser hatte den Vorwurf energisch zurückgewiesen.

Delignit steigert Ergebnis überproportional

Delignit hat im ersten Halbjahr 2017 den Umsatz deutlich und das Ergebnis überproportional gesteigert. Der Umsatz des Herstellers von Holzprodukten stieg um 11,0 Prozent auf 27,1 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich überproportional um 42,3 Prozent auf 2,5 Millionen.

Elringklinger wächst gegen den Branchentrend und bestätigt Ausblick

