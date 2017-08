München - Vor dem Hintergrund eines robusten globalen Wachstums und geringen Risikos einer Rezession in den USA oder der Eurozone erwartet die Münchner Privatbank Merck Finck, dass der Aufwärtstrend von risikobehafteten Anlageformen noch nicht vorüber ist."Trotz möglicher kurzfristiger Korrekturgefahren gehen wir weiter davon aus, dass der positive Grundtrend an den Aktienmärkten anhält", so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck im aktuellen "Marktkompass". Dafür sprächen schon das gute konjunkturelle Umfeld, die reichlich vorhandene Liquidität und die Unterstützung der Notenbanken.

