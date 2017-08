Hinter Donald Trumps Rücken laufen offenbar auch unter Republikanern Vorbereitungen, ihn bei der nächsten Wahl abzulösen. Dabei wäre es höchst ungewöhnlich, sollte Trump in drei Jahren parteiinterne Konkurrenz bekommen.

Während US-Präsident Donald Trump im Urlaub weilt, beginnt in Washington die Debatte um seine Nachfolge. Die New York Times hat Stimmen zusammengetragen, wie sich Republikaner die Zeit nach Trump vorstellen. Üblicherweise stellen sich Präsidenten in den USA gegen Ende ihrer ersten Amtszeit ein zweites Mal zur Wahl. Mehr als zwei Amtszeiten erlaubt die Verfassung nicht. Solange der Präsident nicht erklärt hat, auf eine erneute Kandidatur zu verzichten, ist das Thema für seine Parteigenossen tabu. Wenn der Präsident kandidieren will, darf er das auch - meist ohne langwierigen Auswahlprozess durch die Parteibasis.

Dies ist nun aber offenbar anders. Die Times hat Indizien gefunden, dass sich mehrere prominente ...

