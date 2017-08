Frankfurt am Main - Der Euro hat sich am Montag etwas von den deutlichen Verlusten vom Freitag erholt. Im Vormittagshandel stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1814 US-Dollar, gegen Mittag lag der Kurs mit 1,1801 nur wenig tiefer. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1868 Dollar festgesetzt.

Auch zum Franken legte der Euro wieder etwas zu. Das Währungspaar EUR/CHF notierte am frühen Nachmittag bei 1,1475, zwischenzeitlich waren es gar wieder leicht mehr als 1,15. Das Duo ...

