Fresenius Medical Care (FMC) will den US-Wettbewerber NxStage Medical übernehmen, wie der DAX-Konzern in einer Unternehmensmitteilung gemeldet hat. An dieser Stelle informieren wir Sie über alle bekannten Details des Deals.

Das Objekt der Begierde

NxStage erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Konzernumsatz in Höhe von 366 Mio. Dollar und zählt knapp 3.400 Beschäftigte. Der im Jahr 1998 gegründete Konzern ist in erster Linie in der Entwicklung, Herstellung ... (Rainer Lenzen)

