Continentale Krankenversicherung: 73 Millionen Euro Beitragsrückerstattung für die Kunden /// Bauland im Rheinland zwei Drittel teurer als in Westfalen



Versicherungsbeiträge führen selten zu Freundentänzen bei Versicherten, wenn es was zurückgibt, ist das natürlich eher ein Grund zur Freude. Die Continentale Krankenversicherung erstattete ihren Mitgliedern Anfang August 73 Millionen Euro. Über 87.500 Kunden mit einem entsprechenden Tarif erhielten durchschnittlich rund 831 Euro an Beitragsrückerstattungen und damit einen erheblichen Teil ihrer 2016 gezahlten Prämien zurück. Damit profitierten viele Versicherte vom erfolgreichen Geschäftsjahr des Krankenversicherers.

Von den 73 Millionen Euro entfielen dabei 55,5 Millionen Euro auf die erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung. In den Vollversicherungstarifen ECONOMY und COMFORT bekamen die Versicherten außerdem 17,5 Millionen Euro in Form einer garantierten Beitragsrückerstattung. Der Versicherer lässt seine Überschüsse den Mitgliedern zugutekommen. Somit honoriert der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit das kosten- und gesundheitsbewusste Verhalten jedes einzelnen Kunden, der im vergangenen Jahr keine Leistungen in Anspruch genommen hat. Zusammen mit der garantierten Pauschalleistung wurden im Jahr 2016 insgesamt 115,9 Millionen Euro ausgezahlt. Davon haben etwa 184.800 leistungsfreie Versicherte profitiert. Und auch in Zukunft können sie in den entsprechenden Tarifen mit Auszahlungen rechnen: Die erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 ist bereits beschlossen.

Wohnimmobilien sind im Rheinland weiter deutlich teurer als in Westfalen. Besonders groß ist das Preisgefälle beim Bauland: Während Westfalen einen erschlossenen Quadratmeter im Schnitt für 147 Euro bekommen, müssen Rheinländer 237 Euro und damit fast zwei Drittel mehr zahlen. Das Ruhrgebiet wurde dabei jeweils herausgerechnet.

Deutlich ist der Unterschied auch bei den Gebrauchtimmobilien, wie die Preiserhebung "Markt für Wohnimmobilien 2017" zeigt. "Ein 100-Quadratmeter-Reihenhaus aus zweiter Hand kostet in Westfalen 149.000 Euro, im Rheinland sind es 216.000 Euro und damit 45 Prozent mehr", sagt man bei der LBS Immobilien NordWest. Bei den neuen Reihenhäusern ist der Unterschied mit 28 Prozent nicht ganz so ausgeprägt: 208.000 bzw. 266.000 Euro lauten hier die Werte im Norden bzw. Süden NRWs.

