Sie verachten demokratische Strukturen, scheren sich nicht um Political Correctness und schon gar nicht um Minderheiten: Populisten. Ob Le Pen, Wilders, Petry oder Trump - gerade jetzt scheinen Populisten auf dem weltpolitischen Parkett präsenter denn je zu sein. Doch woran liegt das? Haben sie ein Geheimrezept, das ihnen zum Erfolg verhilft? Diesen Fragen geht ZDFinfo mit Hilfe zahlreicher Experten am Mittwoch, 9. August 2017, 20.15 Uhr, in der Dokumentation "Die sieben größten Tricks der Populisten" auf den Grund.



Welcher Methoden bedienen sie sich, um an die Macht zu kommen? Die Dokumentation identifiziert sieben Themenfelder, die Populisten besonders wirksam einsetzen: Abgrenzung, Sprache, Angst, Tabubrüche, Verschwörung, Inszenierung und Fake-News. Interviewpartner unterschiedlichster Fachrichtungen ordnen die sieben Tricks ein, erklären und durchleuchten sie. Unter ihnen sind beispielsweise Heribert Prantl, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, die Neurolinguistin Elisabeth Wehling, der Politikberater und Wahlkampfexperte Frank Stauss sowie der ehemalige CSU-Politiker Peter Gauweiler, der sich selbst als Populist bezeichnet.



Die Doku zeigt aber auch, wann und wo Populismus beginnt, ab wann er gefährlich wird und mit welchen Mitteln man ihm begegnen kann. ZDFinfo wiederholt "Die sieben größten Tricks der Populisten" am Freitag, 9. August 2017, 9.15 Uhr, am Dienstag, 15. August 2017, 1.15 Uhr, am Mittwoch, 6. September 2017, 15.00 Uhr, sowie am Donnerstag, 7. September 2017, 21.45 Uhr.



