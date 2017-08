1054te Ausgabe der Formationstrader "Sektion US-Märkte & Indizes" Leitindex - nächstes Kursziel bei 2.500 Punkten S&P 500 Wochenchart (mittelfristig): In den vergangenen zwei Wochen ist an den US-Märkten nur wenig passiert. Der S&P 500 bewegte sich typisch für die Sommerzeit in einer lustlosen Wochenrange. Die Wochenhandelsspanne blieb mit 14 Punkten sehr klein. Bis zu meinem ...

