Hamburg/San Francisco, Kalifornien (ots) - Smaato ist die erste

Programmatic Plattform, die adsquare-Daten auf Exchange-Seite

integriert. Dies ermöglicht es den über 450 Demand-Partnern der

Plattform, hyper-relevante mobile Zielgruppen im entscheidenden

Mobile Moment zu erreichen.



Smaato, die führende globale, Real-Time Advertising Platform für

mobile Publisher und App-Entwickler, hat die Integration von Mobile

Data Exchange adsquare in die Smaato Demand Platform (SDX)

bekanntgegeben. Durch Smaatos exchange-seitige Integration mit

adsquare können die über 450 mit SDX verbundenen Demand Side

Plattformen (DSPs) und Demand-Partner von Smaato ab sofort

hochwertige Echtzeit-Targeting-Daten nutzen, um hyper-relevante

Zielgruppen im richtigen Moment mobil zu erreichen.



Smaato beliefert weltweit jeden Monat über eine Milliarde aktive

mobile Nutzer mit bis zu 300 Milliarden Ad Impressions. Die

Integration von adsquare in Smaatos SDX ermöglicht es, diese

Transaktionen um Zielgruppendaten von erstklassigen Daten-Providern

anzureichern. So können anonyme mobile Nutzer in vielschichtige

Personen mit Interessen, Verhaltensweisen und Kaufabsichten

umgewandelt werden - mit hoher Präzision und in Echtzeit. Über das

maßgeschneiderte, benutzerfreundliche Self-Service-Interface von SDX

können mobile Werbetreibende nun hunderte von hochwertigen

Zielgruppensegmenten auswählen (z. B. Sportfans in Deutschland,

Mütter in den USA oder Foodies in London). Sobald ein

Zielgruppensegment ausgewählt ist, können Werbetreibende über SDX

einen "Open Deal" erstellen - eine auf einer Deal-ID basierte

Position zur Ansteuerung einer ausgewählten Zielgruppe. Mit dieser

neuen Open-Deal-Funktion gibt Smaato DSPs und Agenturen mehr

Kontrolle, indem ihnen in SDX Zielgruppen-Targeting sowohl für Open

Auctions als auch für Open Deals ermöglicht wird.



"Audience Buying ist die Zukunft der mobilen Werbung. Smaato will

seinen über 450 Demand-Partnern, die täglich Transaktionen auf

unserer Exchange durchführen, präzisere, zuverlässigere und

effizientere Möglichkeiten für mobiles Targeting zur Verfügung

stellen", so Ragnar Kruse, CEO und Mitgründer von Smaato. "Aufgrund

ihres Umfangs und ihrer Tiefe sind die adsquare-Daten die perfekte

Ergänzung der Smaato-Exchange. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit

mit adsquare, im Zuge derer wir innovative neue Lösungen einführen,

die es Werbetreibenden ermöglichen, durch hochwertiges Audience

Targeting auf Basis von Standortdaten, Echtzeitdaten zur mobilen

Nutzung und Daten zur Verhaltensentwicklung noch effektiver über eine

Milliarde mobile Nutzer weltweit zu erreichen."



Werbetreibende und Demand-Partner hatten schon immer das Ziel,

bestimmte mobile Zielgruppen zu erreichen, bislang waren sie jedoch

gezwungen, sich beim Targeting dieser auf Proxys und Inferenzen zu

verlassen. Da mobile Nutzerdaten jedoch immer ausgereifter und

granularer geworden sind, können Werbetreibende nun sicherer über

ihre Werbeausgaben entscheiden, wenn sie ausgewählte Nutzer

ansprechen wollen. adsquares auf den mobilen Bereich fokussierten und

zwölf Märkte umfassenden Zielgruppendaten (USA, UK, Deutschland,

Frankreich, Italien, Spanien, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland,

Österreich, Schweiz) bieten Demand-Partnern eine bislang unerreichte

Präzision beim Targeting relevanter mobiler Nutzer in Echtzeit und

helfen Publishern dabei, ihre Umsätze zu steigern.



"Dank unserer exchange-seitigen Integration, erhalten nun erstmals

alle Demand-Partner von Smaato Zugang zu adsquares Datenportfolio.

Unsere Zielgruppendaten basieren auf Mobile Advertising IDs, dem

lokalen Kontext von Nutzern sowie deren App-Kontext. Die Aktivierung

solcher Daten durch Deals und private Marktplätze stellt eine

großartige Synergie dar, da sie Zielgruppendaten mit einem

umfangreichen Brand-Safety Inventar kombiniert und gleichzeitig Data

Leakage verhindert", berichtet Tom Laband, CEO und Mitgründer von

adsquare.



Die Integration von adsquare folgt unmittelbar auf den Release von

Smaatos Inventory-Discovery-Feature in SDX, das Demand-Partnern

granulare Self-Service-Optionen bietet, die geschaffen wurden, um

mobile Werbeausgaben für programmatische Käufer so gezielt und

effizient wie möglich zu gestalten.



Über adsquare



adsquare ist ein unabhängiger Mobile Data Exchange für

Programmatic Advertising, der Werbetreibende und Datenanbieter in

einer sicheren und datenschutzkonformen Weise zusammenführt. Die

Plattform wurde Mobile-First entwickelt, stellt Daten in Echtzeit zur

Verfügung und ermöglicht es Werbetreibenden so, ein ganzheitliches

Bild von ihrer Zielgruppe zu gewinnen und Nutzer im entscheidenden

"Mobile Moment" anzusprechen. Der Einkauf von Daten, das Modellieren

von Audiences und die Aktivierung auf der präferierten DSP findet

über die Self-Service Audience Management Plattform von adsquare

statt. Dies gibt Werbetreibenden volle Kontrolle und Transparenz für

ihre Kampagnen. adsquare bietet Zugriff auf ein umfangreiches

Portfolio an Datenanbieter - von Acxiom über Mastercard bis hin zu

TomTom. Über den Private Marketplace können darüber hinaus Deals mit

First-Party Datenanbietern wie App Publishern geschlossen werden. Die

Plattform von adsquare arbeitet datenschutzkonform und wurde für den

vorbildlichen Umgang mit Daten mit dem ePrivacyseal ausgestattet. Für

mehr Informationen besuchen Sie unsere Website, folgen Sie uns bei

Twitter oder schreibe Sie an info@adsquare.com.



Über Smaato



Smaato ist die führende unabhängige globale Real-Time Advertising

Platform und verbindet über 10.000 Advertiser, darunter 91 der Top

100 Ad Age-Marken, mit über 90.000 App-Entwicklern und mobilen

Web-Publishern. Smaato managt bis zu 10 Milliarden mobiler Ad

Impressions täglich und erreicht pro Monat über eine Milliarde Unique

Mobile Users. Smaato wurde 2005 von den mobilen Pionieren Ragnar

Kruse und Petra Vorsteher gegründet und verfügt neben seinem

internationalen Hauptsitz in San Francisco über regionale

Hauptniederlassungen in Hamburg und Singapur. Weitere Informationen

erhalten Sie unter www.smaato.com.



