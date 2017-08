Liebe Leser,

die im MDAX gelistete Steinhoff International Holdings steht anscheinend vor einer Übernahme in Südafrika. Dem international agierenden Möbelhersteller mit Sitz in Amsterdam gehört der deutsche Möbel-Discounter Poco. In Südafrika und Anrainerstaaten ist der Konzern mit verschiedenen Handelsunternehmen aktiv. Wird Steinhoff seine Position dort bald nachhaltig stärken?

Afrikas größter Lebensmittelhändler im Blick!

Der afrikanische Ableger von Steinhoff plant die ... (Rainer Lenzen)

