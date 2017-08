Die jüngst veröffentlichten Q2 Zahlen des Modekonzerns zeigen deutliche Fortschritte in der Umsetzung der strategischen Neuausrichtung - das Ergebnis je Aktie steigt stark an. Der Modekonzern Hugo Boss gab am Dienstag das Ergebnis für das zweite Quartal 2017 bekannt: so legte der Umsatz im Vergleich zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...