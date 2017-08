Mainz (ots) -



Wie effizient sind die gesetzlichen Krankenkassen? Dieser Frage widmen sich "ZDFzoom" und Deutschlandfunk in einem gemeinsamen Projekt am Mittwoch, 9. August 2017.



"Teuer, unsinnig, patientenfeindlich? Wie die Kassen unser Geld verschwenden" heißt es um 23.45 Uhr in der "ZDFzoom"-Dokumentation von Sebastian Ehm. Bereits um 18.40 Uhr geht Ina Rottscheidt im Deutschlandfunk (DLF) der Frage nach: "Wie gut ist Vielfalt? Vom fragwürdigen Wettbewerb der Krankenkassen".



Seit Jahren müssen die Versicherten mehr Geld für ihre Gesundheit bezahlen. Die Kassen schieben das auf gestiegene Kosten im Gesundheitswesen. Doch ist das allein der Grund? Der Wettbewerb der Krankenkassen in Deutschland wird intensiver. 113 gesetzliche Krankenversicherungen kämpfen um 220 Milliarden Euro aus dem Gesundheitsfonds. Nach Recherchen von "ZDFzoom" und Deutschlandfunk bedienen sie sich dabei auch fragwürdiger Praktiken.



Ziel der Politik ist es, durch den Wettbewerb eine höhere Effektivität und bessere Versorgung bei den Kassen zu erreichen. Doch Statistiken belegen: Bei den gesetzlichen Krankenversicherungen steigen auch die Kosten für Werbung, Marketing und Verwaltung in den vergangenen Jahren kontinuierlich an. Die Autoren Ina Rottscheidt (DLF) und Sebastian Ehm (ZDF) zeigen, welche Folgen der Wettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung für die Versicherten hat, und fragen, ob das noch der richtige Weg ist, eine gute Versorgung aufrecht zu erhalten.



