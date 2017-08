Tomaten sind hierzulande praktisch in aller Munde. Dem Lieblingsgemüse der Österreicher ist an jedem 8. August, so auch wieder am morgigen Dienstag, ebenso der Tag der Tomate - oder im Osten eher der Tag des Paradeisers - gewidmet. Weltgrößter Produzent ist laut dem Verein "Land schafft Leben" China mit rund 30 Prozent von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...