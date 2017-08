Die Tochterunternehmen von Fresenius befinden sich weiter in Übernahmelaune. Nachdem zuletzt Kabi die Übernahme des US-Pharmakonzerns Akorn und der Biosimilars-Sparte der Merck KGaA angekündigt und Helios im September vergangenen Jahres den Kauf von Quirónsalud, der größten Krankenhauskette Spaniens, bekannt gegeben hatte, schlägt nun auch Fresenius Medical Care (FMC) zu. Wie am heutigen Montag bekannt wurde, will FMC sein Geschäft in den USA weiter stärken und für insgesamt zwei Milliarden Dollar das Medizintechnik- und -dienstleistungsunternehmen NxStage Medical übernehmen. Der Deal soll voraussichtlich im kommenden Jahr zum Abschluss gebracht werden. Gemäß dem Merger Agreement hat sich Fresenius Medical Care North America verpflichtet, alle ausstehenden Aktien von NxStage Medical gegen eine Barzahlung in Höhe von 30,00 Dollar pro Stammaktie erwerben.

