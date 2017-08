Peking - Die neuen Sanktionen werden Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kaum an den Verhandlungstisch zurückholen - geschweige denn zur Aufgabe seines Atom- und Raketenprogramms bewegen. Davon sind chinesische Experten überzeugt. In der brandgefährlichen Krise auf der koreanischen Halbinsel schaffen die jüngsten Strafmassnahmen des Weltsicherheitsrates aber erstmal Platz für Diplomatie. China sieht jetzt vor allem US-Präsident Donald Trump am Zuge. Die USA müssten die Sicherheitsinteressen des isolierten kommunistischen Staates berücksichtigen und auf Pjöngjang zugehen, heisst es in Peking.

"Der Führer Nordkoreas hat mehrfach erklärt, unter keinen Umständen die Entwicklung von Atomwaffen aufgeben und nicht an Verhandlungen teilnehmen zu wollen, die eine Beseitigung nuklearer Waffen zum Ziel haben", stellt Zhang Liangui, Korea-Experte der Parteihochschule in Peking fest. Mit oder ohne Sanktionen werde Nordkorea seine Atomwaffen entwickeln. "Es ist eine nationale Strategie."

Erstaunliche Fortschritte in der Hauptstadt Pjöngjang

Acht Runden von Sanktionen seit 2006 haben Nordkorea schon nicht davon abgehalten. Zwar herrschen auf dem Lande bitterste Armut und Hunger, aber die Hauptstadt Pjöngjang zeigt trotz allem erstaunliche Fortschritte. Wie schon sein Grossvater Kim Il Sung und Vater Kim Jong Il sieht Kim Jong Un in Atomwaffen eine Überlebensgarantie. Hätten die Verhandlungen der USA in den 1990er Jahren vielleicht das Programm noch einfrieren können, hat die Entwicklung seither einen Punkt überschritten, der aus Sicht des jungen Machthabers kein Zurück mehr erlaubt.

Atomwaffen als Teil der nationalen Identität

Wie die religiös verehrte Kim-Dynastie gehören Atomwaffen und Raketen heute zur nationalen Identität des völlig abgeschotteten ...

