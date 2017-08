Sorglosigkeit oder Sorge vor einem Ausverkauf am Rentenmarkt? Wie spannend sind US-Hochzinsanleihen (noch)? Wie hoch bzw. niedrig ist inzwischen das Ausfallrisiko? Also doch USA statt Europa, Arthur Brunner von der ICF Bank? Wie viel Ausfall ist bei Hochzinsanleihen in den USA? Wo sind künftige Risiken? Warum bieten nach wie vor US-Unternehmensanleihen Investment Grade höhere Renditen als deutsche? Wie viel Risiko ist die Verschuldung von US-Unternehmen auf mittlere Sicht? Arthur Brunner, Renten-Experte von der ICF Bank, mit Antje Erhard im Gespräch auf dem Frankfurter Parkett.