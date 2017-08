Mainz (ots) - Dienstag, 8. August 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Gayle Tufts, Amerikanische Entertainerin



Überfüllte Tierheime in Not - Überbelegung in der Sommerferienzeit Was tun bei Rippenfellentzündung? - Alles rund um die Erkrankung Weg mit den Graffitis in Koblenz - Ein Projekt gegen die wilde Kritzelei







Dienstag, 8. August 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Aktion "Sauberes Frankfurt" - Parkwächter im Kampf gegen Müll Geneal - Ahnenforschung (2) - Wer waren Andreas Spangs Ahnen? Expedition Deutschland: Hamburg - Traditionshandwerk Schuster







Dienstag, 8. August 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Eine saubere Sache - Rückblick auf 55 Jahre Waschanlage







Dienstag, 8. August 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Friedrich von Thun bei der Arbeit - Am Set von "Schwarzach 23" Gerichtstermin für Taylor Swift - Prozessbeginn in Denver Stars einst und heute - Prominente Kinderbilder







OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121