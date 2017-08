BRÜSSEL (dpa-AFX) - In Belgien kommen am Mittwoch zwei Parlamentsausschüsse wegen des Fipronil-Skandals zusammen. Landwirtschaftsminister Denis Ducarme und seine Gesundheitskollegin Maggie De Block stellen sich den Fragen der beiden Fachausschüsse, wie der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Jean-Marc Delizée, am Montag mitteilte.

"Wir werden die Minister über die Fakten anhören, die eingegangenen Risiken, die Menge der verunreinigten Eier in Belgien, aber auch über die fehlende Kommunikation der [Lebensmittelsicherheitsbehörde] FASNK und über deren fehlende Reaktionsbereitschaft", kündigte Delizée laut Nachrichtenagentur Belga an.

Die Behörde hatte am Wochenende bekannt gemacht, dass sie schon seit Anfang Juni von einem Fipronil-Verdachtsfall wusste. Sie hatte die Informationen aber erst am 20. Juli an die anderen EU-Länder weitergegeben.

Agrarminister Ducarme hat einen Bericht der FASNK angefordert, in dem die Behörde Rechenschaft über ihr Vorgehen ablegen soll. Er hofft, ihn noch vor der Ausschusssitzung zu erhalten./hrz/DP/tos

