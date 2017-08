Grönlands Wirtschaft war lange vom Fischfang abhängig. Das wollen die Bewohner der Polarinsel ändern. Ihre Hoffnungen ruhen auf den Rohstoffschätzen unter dem Eis - und auf kaufkräftigen Touristen.

Die Rubinmine im Süden Grönlands, in dem das rote Mineral seit kurzem abgebaut wird, ist klein. Doch für die Einwohner der Arktis-Insel entzündet sich an ihr große Hoffnung. "Wir haben sehr lange darüber geredet, Minen ans Laufen zu bekommen, und jetzt geschieht das endlich", sagt der grönländische Rohstoffminister Muté Egede. "Das ist eine Erfolgsgeschichte, die die Grundlage dafür bilden kann, dass wir in der Zukunft eine große Minennation werden."

Denn unter dem Eis sollen noch zahlreiche weitere Bodenschätze schlummern: Öl, Uran, seltene Erden. Doch die rauen Bedingungen in dem schier unerschließbaren Land haben Investoren bislang zögern lassen. Das dringend nötige Wirtschaftswunder schafft Grönland allein durch die Hoffnung auf Rohstoffe nicht. Deshalb konzentriert sich das Land auch auf andere Branchen wie den Tourismus.

Bislang ist die Zahl der Urlauber, die den weiten und teuren Weg auf die Polarinsel auf sich nehmen, allerdings überschaubar. Rund 70.000 Touristen kommen im Jahr nach Grönland, ein Drittel von ihnen mit Kreuzschiffen. "Wir müssen bei Null anfangen, die vorhandenen Hotels erweitern und Guides ausbilden", sagt Regierungschef Kim Kielsen. "Da haben wir noch eine riesige Aufgabe vor uns."

Ein Problem ist die mangelnde Infrastruktur. Wer in Grönland von einer Stadt in die andere gelangen will, muss fliegen oder ein Boot nehmen. Eisenbahnen oder Straßen außerhalb der größten Städte gibt es nicht. Das nimmt nicht nur viel Zeit in Anspruch, sondern geht auch ins Geld. Pläne, mehr Straßen und einen zweiten internationalen Flughafen zu bauen, existieren vorerst nur auf dem Papier.

Tourismus-Hochburg ist allein Ilulissat, ein Städtchen mit knapp 4500 Einwohnern und wenigen Straßen. Wenn man vom Hafen mit der großen Fischfabrik von Royal Greenland bis zum Eisfjord hochspaziert, passiert man schmucklose Souvenirläden und Imbisse wie das Café Inuit, das einem Deutschen gehört. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...