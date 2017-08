Blankenburg (ots) -



- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



Am 9. August 2017 besucht die Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen, während ihrer Sommerreise das Versorgungs- und Instandsetzungszentrum Sanitätsmaterial (VersInstZ SanMat) in Blankenburg.



Die Verteidigungsministerin informiert sich vor Ort über die aktuellen Aufgaben und Herausforderungen der Dienststelle. Beim VersInstZ SanMat werden ihr die Untertageanlage und die neu erbauten Unterkunftsgebäude gezeigt. Der Schwerpunkt des Besuchs bildet das persönliche Gespräch der Ministerin mit den Soldatinnen und Soldaten sowie den zivilen Beschäftigten der Dienststellen.



Der Sanitätsdienst der Bundeswehr hat drei VersInstZ SanMat. Sie bevorraten und verteilen das gesamte Sanitätsmaterial in ihren regionalen Zuständigkeitsbereichen und in die Einsatzländer. Ebenfalls sind sie auf die Wartung und Reparatur von Einsatzmaterial spezialisiert.



Die Sanitätsstaffel des VersInstZ SanMat stellt zusammen mit den Versorgungs- und Unterstützungskompanien der Sanitätstruppe (SanTr) bei Auslandseinsätzen und subsidiären Einsätzen im Inland Personal und Material für den Betrieb von Sanitätseinrichtungen zur Verfügung.



Das VersInstZ SanMat Blankenburg unterscheidet sich von den anderen Zentren vor allem durch seine große Unterlageanlage, welche in dieser Form einzigartig für die Bundeswehr ist. In den etwa acht Kilometer langen Stollen lagern Arzneimittel und Medizinprodukte bei konstanten Temperaturbedingungen und gleichbleibender Luftfeuchtigkeit.



Für die Sicherheit der Untertageanlage ist eine eigene Feuerwehr zuständig.



Hinweis für die Medien:



Medienvertreter sind herzlich eingeladen, am Besuch der Ministerin im Rahmen ihrer Sommerreise teilzunehmen.



Termin: Mittwoch, 09. August 2017, 12:45 - 14:45 Uhr



Ort:



Versorgungs- und Instandsetzungszentrum Sanitätsmaterial



Lessingplatz



38889 Blankenburg



Geplanter Programmablauf am 09.08.2017:



Bis 12:45 Uhr Eintreffen der Medienvertreter an der Wache



13:15 bis 13:20 Uhr Fototermin Ankunft der Ministerin, Begrüßung



13:20 bis 13:35 Uhr Gang durch die Untertageanlage



13:35 bis 14:20 Uhr Gespräch mit Soldaten



14:30 bis 14:40 Uhr Pressestatement



Akkreditierung:



Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich mit beiliegendem Akkreditierungsformblatt per Fax oder E-Mail bis zum 08.08.2017, 15:00 Uhr, anzumelden.



Sie können sich auch gerne im Vorfeld telefonisch anmelden. Wir bitten um Ihr Eintreffen am 09.08.2017 bis 12:45 Uhr an der Wache der Sachsen-Anhalt-Kaserne. Ein Zugang ist nur mit vorheriger Akkreditierung möglich.



Bitte beachten Sie, dass der Zutritt nach 12:45 Uhr aus organisatorischen Gründen nicht mehr sichergestellt werden kann.



OTS: Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122038 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122038.rss2



Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr Oberstleutnant Michael Walbeck Festnetz: +49 (0) 261 896 - 13500 Fax: +49 (0) 261 896 - 13199 Mobil: +49 (0) 151 - 1264 0496 Email: pizsanitaetsdienst@bundeswehr.org