BAD HOMBURG - Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) bleibt auf Expansionskurs. Mit dem Milliardenzukauf des auf die Heimdialyse spezialisierten Medizintechnik- und -dienstleistungsunternehmens NxStage Medical stärkt die Tochter des Medizinkonzers Fresenius ihr Geschäft in den USA. Die Börse reagierte zunächst skeptisch, mit einem Minus von 0,68 Prozent auf 78,50 Euro war die FMC-Aktie im frühen Handel zweitschwächster Dax-Wert. Ein Börsianer hielt die gebotenen 30 US-Dollar je NxStage-Papier für ziemlich hoch gegriffen. Strategisch erscheine der Deal aber durchaus sinnvoll.

BONN - Nach dem Kartellverdacht gegen deutsche Autobauer nimmt jetzt auch die die Finanzaufsichtsbehörde Bafin zwei Hersteller genauer unter die Lupe. "Wir prüfen, ob VW und/oder Daimler im Zusammenhang mit den mutmaßlichen Selbstanzeigen die Ad-hoc-Pflicht beachtet haben", teilte die Behörde am Montag mit. BMW ist demnach nicht im Visier der Behörde. Börsennotierte Unternehmen müssen ihre Aktionäre mit sogenannten Ad-Hoc-Mitteilungen über Vorgänge informieren, die den Aktienkurs erheblich beeinflussen könnten. Die Aktien der Hersteller hatten nach des Bekanntwerden des Kartellverdachts an der Börse spürbar nachgegeben.

BRÜSSEL - Die EU-Kommission plant keine verbindliche Quote für Wagen mit Elektroantrieb. "Es hat niemals irgendwelche Pläne zur Einführung einer Quote für Elektroautos gegeben", sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Montag. Sie reagierte damit auf einen Bericht des "Handelsblatt". Die Zeitung hatte berichtet, es gebe Überlegungen, den Autoherstellern ab 2025 den Anteil emissionsarmer Fahrzeuge vorzuschreiben.

HAMBURG - Das Karrierenetzwerk Xing hat im zweiten Quartal dank gestiegener Nutzerzahlen und kleinerer Zukäufe mehr umgesetzt. Auch das operative Ergebnis zog stark an.

KOBLENZ - Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) und der Softwarehersteller Compugroup sehen die elektronische Gesundheitskarte trotz wiederholter Zweifel auf der Zielgeraden. "Ich bin da zuversichtlich, kann Ungeduld verstehen, aber für Ausstiegsszenarien gibt es überhaupt keinen Anlass", sagte Gröhe dem Radiosender "MDR Aktuell" am Montag. Der Testlauf sei positiv beendet worden. Jetzt beginne der Realbetrieb.

JENA - Gute Geschäfte mit Lasersystemen zur Sehschärfenkorrektur haben dem Medizintechnik-Hersteller Carl Zeiss Meditec in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres zu Wachstum und einem deutlichen Ergebnisanstieg verholfen. "Auch nach neun Monaten 2016/17 haben wir weiteres Wachstum erzielt und sind damit auf bestem Weg, unsere Umsatzprognose für das Gesamtjahr zu erreichen", sagte Unternehmenschef Ludwin Monz am Montag.

DETTINGEN/ERMS - Dank einer guten Auftragslage besonders in Nordamerika und Asien hat der Autozulieferer ElringKlinger beim Umsatz weiter zugelegt. Im zweiten Quartal wurden 407,8 Millionen Euro verbucht - 4,3 Prozent mehr als im Vorjahresquartal, wie das Unternehmen am Montag in Dettingen an der Erms mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebit) stieg um 1,7 Prozent auf 35,8 Millionen Euro - etwas gebremst durch die Einführung einer konzernweiten Organisationssoftware am Standort in der Schweiz sowie durch höhere Vertriebskosten in Nordamerika.

LEVERKUSEN - Die Europäische Kommission hat das Bayer -Krebsmittel Stivarga für eine weitere Indikation zugelassen. Die Zulassung beziehe sich auf die Behandlung von erwachsenen Patienten mit einer bestimmten Form von Leberkrebs (HCC), die zuvor mit dem Mittel Nexavar behandelt wurden, teilte der Dax -Konzern am Montag mit.

