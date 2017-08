Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.de/nr/12276 -



Schauspielerin macht auf Tierqual in der Fleischproduktion aufmerksam



"Vegan verhindert Qualen!": Nachdem ihr Arzt ihr einen zu hohen Cholesterinwert bescheinigte, entschied sich Franka Potente, vegan zu leben. Drei Jahre später fühlt sich die Schauspielerin wieder gesund, fit, noch schöner und wieder im Einklang mit Tieren, Natur und der Umwelt. Vor diesem Hintergrund macht die 42-Jährige gemeinsam mit PETA auf das Leiden von Schweinen in der Fleischproduktion aufmerksam. Millionen Tiere leben in deutschen Mastbetrieben unter erbarmungslosen Bedingungen und ersticken qualvoll an CO2-Betäubungen, wenn ihnen nicht vorher der Todesstoß versetzt wird. Potente setzt gegen diese gängige Praxis ein klares Statement: Als "arme Sau" steht sie blut- und dreckverschmiert auf den Spaltenböden eines dunklen Stalles, neben ihr zwei sichtlich erschöpfte und verletzte Schweine. In Szene gesetzt wurde Franka vom international tätigen Starfotograf Manfred Baumann in Los Angeles, welcher auch schon Stars wie Angelina Jolie oder Jack Black vor der Kamera hatte und selbst auch vegan ist.



Im Making-of-Video des Shootings berichtet Potente über ihr gutes Lebensgefühl als Veganerin und appelliert an die Verbraucher, die rein pflanzliche Ernährung einmal auszuprobieren - denn die positiven Veränderungen haben selbst sie überrascht.



"Vegan zu leben ist eine große Bereicherung. Mir ist es wichtig, dass für mich kein anderes Lebewesen getötet wird oder leiden muss", so Franka Potente. "Seitdem ich rein pflanzlich lebe, bin ich wieder gesund, viel agiler, meine Haut ist besser denn je und ich habe die Freude am Kochen wiederentdeckt."



Statt auf grünen Weiden verharren Millionen sensibler Lebewesen in fensterlosen Hallen oder Drahtkäfigen und haben so wenig Platz, dass sie sich nicht umdrehen können. Die letzten Augenblicke ihres kurzen Lebens verbringen die Tiere in Todesangst - Tatsachen, die sich jeder Konsument beim Einkaufen vor Augen führen sollte.



Die Kampagne verleiht einer aktuellen Serie von Strafanzeigen der Tierrechtsorganisation Nachdruck: Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz hat PETA Anzeige gegen bundesweit über 20 Schlachthöfe erstattet, die zur Betäubung von Schweinen CO2 einsetzen. Für jährlich knapp 40 Millionen Schweine stellt diese Methode eine wahre Tortur dar: In der Betäubungsanlage erleiden sie Erstickungsängste und geraten in Panik. Die sensiblen Tiere schreien ohrenbetäubend, hyperventilieren, recken die Köpfe hoch, springen und trampeln wild übereinander, um dem reizenden Gas zu entkommen. Diversen aktuellen Forschungsergebnissen zufolge - aufgegriffen ebenso im Tierschutzbericht der Bundesregierung - wird die CO2-Betäubung aufgrund dieser massiven Abwehrreaktionen der Schweine als tierschutzwidrig angesehen.



Franka Potente ist Schauspielerin. Sie rannte als Lola durch Berlin, kämpfte an der Seite von Matt Damon im Hollywood-Blockbuster "Die Bourne Identität" und spielte im Drogendrama "Blow" neben Johnny Depp. 2012 heiratete Potente den US-Schauspieler Derek Richardson und zog nach Los Angeles. Die letzten Jahre verbrachte sie u.a. mit dem Schreiben von Romanen, Kurzgeschichten und einem Drehbuch. In der zweiten Staffel der US-Erfolgsserie "The Bridge" spielte sie die geheimnisvolle Eleanor Nacht; zudem war sie mit der ARD-Produktion "Der Island-Krimi" zurück im deutschen Fernsehen. Darüber hinaus ist Franka Potente Mutter von zwei Töchtern.



PETA vertritt die Ansicht, dass Tiere nicht dazu da sind, für die menschliche Ernährung ausgebeutet zu werden. Veganer führen nicht nur ein gesünderes Leben, jeder Einzelne bewahrt auch bis zu 50 Tiere pro Jahr vor dem Tod in Tierfabriken, Schlachthöfen oder Fischernetzen. Mit dem kostenlosen Veganstart-Programm der Tierrechtsorganisation gelingt der Umstieg auf eine rein pflanzliche Ernährung spielend leicht. PETA Deutschland e.V. ist die größte Interessenvertretung vegan lebender Menschen in Deutschland.



http://www.peta.de/Franka-Potente#.WYgvgHFpyUk



http://www.veganstart.de/



OTS: PETA Deutschland e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/12276 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_12276.rss2



Pressekontakt: Denis Schimmelpfennig, +49 711 860591-528, DenisS@peta.de