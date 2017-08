Die CDU wirbt im Bundestagswahlkampf mit Großplakaten für die Themen Arbeit, Familie und Sicherheit. Generalsekretär Peter Tauber zeigt sich trotz der aktuell unangefochtenen Führung vor der SPD kämpferisch.

Mit den zentralen Themen Arbeit, Familie und Sicherheit auf ihren Großplakaten will die CDU die Wähler in der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs überzeugen. Parallel dazu soll eine Broschüre über Parteichefin und Kanzlerin Angela Merkel sowie ein weiteres Heftchen zum sogenannten Regierungsprogramm der Partei in einer Erstauflage von je einer Million verteilt werden, kündigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...