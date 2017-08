Liebe Leser,

bei BMW war es abzusehen, dass die Zahlen zum zweiten Quartal 2017 einen Anstieg bei Umsatz und Gewinn bringen würden - schließlich hatte das Unternehmen zuletzt Rekordwerte in Bezug auf den Absatz von Fahrzeugen gemeldet. Und so war es dann auch: Der Umsatz stieg bei BWM im zweiten Quartal 2017 den Angaben zufolge von 25,014 Mrd. Euro im 2. Quartal 2016 auf aktuell 25,799 Mrd. Euro an. Das Ergebnis vor Steuern legte prozentual noch kräftiger zu, von 2,798 Mrd. Euro auf 3,055 ... (Peter Niedermeyer)

