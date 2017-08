Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Sieben Wochen vor der Bundestagswahl gibt sich die CDU siegessicher. "Die Ausgangslage für die Union ist gut", sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Montag in Berlin. Je nach Institut lägen CDU und CSU bei 40 Prozent und damit deutlich vor der SPD. "Gleichzeitig sind rund 70 Prozent der Bürger in unserem Land mit der Arbeit von Angela Merkel zufrieden." In den Augen der Menschen gelte die Kanzlerin zudem als stärkere Führungspersönlichkeit, als sympathisch und standhaft, "und natürlich werden wir damit auch werben."

"Für uns ist klar: Die Wahl ist noch nicht gelaufen", räumte Tauber aber auch ein. "Wir kämpfen bis zum Schluss um jede Stimme", sagte er.

In einigen Bundesländern durfte bereits plakatiert werden, am kommenden Wochenende wird Deutschland flächendeckend mit Plakaten zugepflastert. "Die anderen Parteien werden zum gleichen Zeitpunkt plakatieren, und damit ist dann allen klar: Der Wahlkampf geht in die entscheidende Phase", sagte Tauber. Kanzlerin Merkel wird ab Samstag Wahlkampfauftritte absolvieren.

22.000 CDU-Plakate

Tauber stellte die erste Welle von Großplakat-Motiven vor. Merkel ist darauf nicht zu sehen, wird aber auch noch plakatiert, wie Tauber erklärte. Insgesamt werde die CDU zur Hochphase des Wahlkampfes in allen Bundesländern ohne Bayern rund 22.000 Plakatflächen belegt haben.

Dem Generalsekretär stehen rund 20 Millionen Euro Wahlkampfbudget zur Verfügung - so viel, wie bei der letzten Bundestagswahl auch. Es gebe eine leichte Verschiebung "zu Gunsten des Digitalen", sagte Tauber, nannte aber keine Details.

