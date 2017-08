Frankfurt - Ein Jahr nach dem vereitelten Putsch setzt sich die Erholung der türkischen Wirtschaft fort, so die Analysten der DekaBank. Sie profitiere von temporären Steuerbegünstigungen, Staatsgarantien für Kredite an mittelständische Unternehmen, der Erholung der Tourismusbranche und schließlich von einer starken Exportnachfrage in den europäischen Absatzmärkten.

