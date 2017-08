Schwalmtal (ots) - Kamps stellt weitere Weichen für das strategische und qualitative Wachstum der bekanntesten Bäckerei-Marke im deutschen Markt. Nach dem erfolgreichen Start mit dem institutionellen Franchise-Partner HMS am Standort Roermond in den Niederlanden, meldet Kamps nun den Beginn der Zusammenarbeit mit dem Mutter-Unternehmen Autogrill.



Im Februar dieses Jahres eröffnete Kamps gemeinsam mit HMSHost International, einem Tochter-Unternehmen von Autogrill, in Roermond den ersten Standort in den Niederlanden. "Die Umsätze der Kamps Bäckerei im McArthurGlen's Roermond Designer Outlet übertreffen unsere Erwartungen um 50% - wir sind sehr zufrieden mit der operativen Exzellenz von HMS und dem Commitment für unsere Marke.", so Kamps-Geschäftsführer Jochen Pollotzek. Schon bald bahnte sich auch eine Kooperation mit Autogrill Deutschland an. Anfang Juli eröffneten gleich zwei Kamps Bäckereien am Frankfurter Flughafen auf der Landside und Airside. Somit stärkt Kamps seinen Fokus auf Frequenzstandorte und macht die deutsche Backwarenkultur für nationale und internationale Flughafengäste erlebbar. Bereits drei Wochen nach Eröffnung der Kamps Bäckerei auf der Landside wurde der Umsatz gegenüber dem vorherigen Konzept mehr als verdoppelt. Dieses Ergebnis und die sehr gute partnerschaftliche Zusammenarbeit bei der Realisierung dieser Projekte bilden die Basis für einen künftigen Ausbau der Kooperation zwischen Kamps und Autogrill. Das gemeinsame Ziel ist qualitatives und nachhaltiges Wachstum im nationalen und internationalen Markt.



Die Kamps Bäckerei setzt mit ihrem aufmerksamkeitsstarken Ladenbaukonzept frische Akzente vor und hinter der Sicherheitskontrolle: Die Handwerklichkeit und Frische der Produkte werden in einem gläsernen Backbereich in Szene gesetzt.



Kamps GmbH



Die Kamps GmbH ist die bekannteste handwerkliche Großbäckerei Deutschlands. Die erste Kamps Bäckerei wurde 1982 in der Düsseldorfer Friedrichstraße eröffnet. Mittlerweile gibt es rund 450 Kamps Bäckereien in Deutschland, die handwerklich hergestellte, frische Backwaren anbieten. Im Mai 2015 wurde die Mehrheit der Gesellschaft durch die Groupe Le Duff übernommen.



Autogrill



Autogrill (inklusive der 100-prozentigen Tochtergesellschaft HMSHost) ist auf dem Weltmarkt Marktführer für Food & Beverage und Einzelhandelsservice für Reisende und alle, die auf Flughäfen, in Bahnhöfen, an Autobahnen und anderen Hochfrequenzorten unterwegs sind.



