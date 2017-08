Die US-Börsen sind am Montag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Berkshire Hathaway, die Beteiligungsgesellschaft des US-Starinvestor Warren Buffett, gab zum Handelsauftakt hingegen deutlich nach.

Die Wall Street profitiere weiter von den starken Arbeitsmarktdaten, die am Freitag vorgelegt wurden, sagten Händler. Politische Themen rückten in den Hintergrund. So zeigten sich Investoren unbeeindruckt von den verschärfen Sanktionen gegen Nordkorea wegen der jüngsten Raketentests.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg in den ersten Minuten um moderate 0,05 Prozent auf 22.106 Punkte, womit er ein Allzeithoch markierte. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um ...

