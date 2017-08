Hannover - Die zuletzt veröffentlichten Daten zur Konjunkturlage in der Eurozone und den größten Volkswirtschaften im gemeinsamen Währungsraum deuten unisono darauf hin, dass der Aufschwung zunehmend an Kraft und an Breite gewinnt, so die Analysten der Nord LB.Nach vorläufigen Schätzungen von Eurostat habe das preis- und saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt im 2. Quartal kräftig um 0,6% Q/Q expandieren können. Das von der EU-Kommission ermittelte Economic Sentiment habe im Juli auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren gelegen. Im zweiten Halbjahr dürfte die Wirtschaftsleistung in der Eurozone in annähernd gleichem Tempo expandieren. Dies setze die EZB unter Druck, von ihrem Pfad hin zu einer allmählichen Normalisierung der Geldpolitik zumindest nicht mehr abzuweichen. Einziger Wermutstropfen würden die derzeit noch zu niedrigen Inflationsraten bleiben. Dennoch stehe die EZB in der Herausforderung, einen Plan für die allmähliche Rückführung der geldpolitischen Stimuli spätestens ab 2018 vorzubereiten und möglichst marktschonend zu implementieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...