New York - Der Dow Jones Industrial hat am Montag an seine jüngste Rekordserie angeknüpft. Der US-Leitindex erreichte bei 22'111,30 Punkten eine Bestmarke und verzeichnete damit bereits den neunten Handelstag in Folge einen Höchststand. Zuletzt stand aber nur noch ein Plus von 0,05 Prozent auf 22 103,64 Punkte zu Buche. Am Freitag hatten robuste Arbeitsmarktdaten der Wall Street neue Impulse ...

