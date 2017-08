Der Euro hat am Montagnachmittag leicht unter der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Kurz nach 16.00 stand er bei 1,1792 Dollar und damit ungefähr am selben Niveau wie in der Früh.Der Handel am Nachmittag verlief äußerst ruhig. Impulse für den Euro-Dollar-Kurs blieben aus, marktbewegende Konjunkturdaten standen in den USA ...

